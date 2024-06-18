Жители нового микрорайона «Бірлік» начали благоустраивать свои дома

Екатерина Чалкина проживала в районе Подгоры больше 20 лет. Только в прошлом году сделала ремонт. После паводка её дом признали непригодным для жилья. Из рук главы региона получила ключи от нового дома в микрорайоне «Бірлік» и неделю назад переехала. Сейчас женщина занимается благоустройством жилья и придворовой территории. Покупает новую мебель, сажает цветы, понемногу знакомится с новыми соседями. Жильём довольна. Говорит, новый дом в несколько раз больше прежнего. Живёт здесь с сыном и внуком.

ЕКАТЕРИНА ЧАЛКИНА, жительница микрорайона «Бірлік»:

— Растения сегодня мне племянница привезла и посадила. Сад разбила. Пока всё нормально, нас устраивает. 80 квадратов, есть, где разогнаться. Как начинаю мыть, думаю, как столько квадратов мыть. Две спальни, кухня большая, коридор, ванна и кухня с залом. Очень хорошо. Светло. Сейчас сушим, топлю каждый день печку. Машина стиральная, нам подарили. «Титан» подарили, газплиту, холодильник, кровать.

На сегодня в микрорайоне «Бірлік» построили около 100 домов. До конца июня планируют вручить ключи от 47 из них. Сейчас будущие жильцы приезжают, чтобы ознакомиться с ходом строительства.



Валерия Сиваш