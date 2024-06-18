В Петропавловске новое жилье после паводка получила еще одна семья

До прихода воды семья Мухамеджановых проживала в микрорайоне Подгора. Старый дом восстановлению не подлежит, поэтому пойдет под снос. В нем они успели прожить всего четыре года. Недавно семья получила квартиру в другом микрорайоне. Расположение дома супругам Мухамеджановым нравится. В округе есть все необходимые социальные объекты — больница, школа, детский сад.

АЙНАГУЛЬ МУХАМЕДЖАНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Очень удобно, потому что тихий район. Для детей самое то. Этот район нам давно нравится. Университет, все близко. Спасибо огромное властям, что дали такую возможность изменить свои жилищные условия. 10 июня, в понедельник, мы получили ключи. Когда мы договаривались, не хотели лишнего ничего. Нам оставили кухню, а дальше потихоньку сами обустраиваемся.

В семье Мухамеджановых трое детей. Ребята уже облюбовали детскую площадку во дворе, познакомились с новыми соседями.

— Все очень хорошо. Успел подружиться с ребятами.

— В деревне я почти каждый таскал воду, а здесь не надо таскать.

— Я познакомился со всеми на площадке, но с другими соседями не познакомился.

Работа по компенсации ущерба пострадавшим семьям в регионе продолжается.



Валерия Филатова