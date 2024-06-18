Безопасность на водоёмах обсудили на заседании Правительства. Треть утонувших в Казахстане — дети. Только с начала июня на водоёмах страны утонуло несколько несовершеннолетних. Далее тему продолжил на областном совещании глава региона Гауез Нурмухамбетов. В области более 2 тысяч водоёмов и только 60 разрешенных мест для купания. С начала июня в регионе печальная статистика — утонули трое детей. За последние 10 лет гибель на воде зарегистрирована только в местах стихийного отдыха. Круглосуточное патрулирование осуществляется на реке Есиль возле Петропавловска, а также на озерах Пёстрое и Тарангул. Глава региона поручил акимам всех районов и руководителям ведомств обеспечить безопасность на водоёмах с привлечением волонтёров, полиции и транспортного контроля, а также усилить информационную работу.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Проводится обследование дна акватории. На сегодня обследовано 52 из 60 пляжей, обучено более 100 добровольных спасателей. Но, как мы видим, должные меры проводятся, а результата нет. На особом контроле должны быть стихийные места купания. Во многих районах отсутствуют официальные места, население проводит отдых в запрещенных местах. Поручаю на опасных участках установить запрещающие знаки.



Александра Рудина