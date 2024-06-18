Сельские дети из СКО отправились на финал олимпиады IQanat в Алматы

Более 1000 сельских детей со всех регионов страны собрались на финале олимпиады IQanat в южной столице. 38 из них — из СКО. Эти школьники показали лучшие результаты по итогам первых двух туров и оказались самыми замотивированными среди более 60 тысяч ребят, участвовавших в начальных этапах отбора. По итогам финала станет ясно, кто поступит на обучение в школу-пансионат IQanat в Боровом, а кто попадет на бесплатное трехлетнее постолимпиадное сопровождение, во время которого детей интенсивно готовят к ЕНТ, международным экзаменам и обучают английскому языку.

Благодаря этому до 90% детей поступают на грант в лучшие университеты Казахстана и зарубежья. Сейчас выпускники проекта учатся в 15 странах мира.

