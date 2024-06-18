Программу по реализации кредитного жилья запустили в Отбасы банке

С 19 июня в Отбасы банке начнется приём заявлений на участие в программе реализации кредитного жилья путём предоставления предварительных или промежуточных жилищных займов по ставке не более 5%. Для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, многодетных семей и детей- сирот кредитная ставка составит не более 2%. Объектом программы выступил 144 -квартирный дом по ул. Назарбаева, 231.

МАРАТ ТЕМИРГАЛИЕВ, специалист СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Однокомнатных квартир — 4, с площадью 52 кв. м. Двухкомнатных — 69, с максимальной площадью 68 кв. м. Трёхкомнатных — 71, с площадью 80 кв. м. Стоимость квадратного метра составляет 180 тыс. Подать заявку, вся информация по объекту: фотографии фасада дома, планировки каждой квартиры можно просмотреть на сайте Отбасы банка.

Отбор участников осуществляется по дате постановки на учёт, заявления принимаются только от вкладчиков банка. Период оформления составит 5 рабочих дней. По истечении бронирование перейдёт к следующим на очереди. При подаче заявления от вкладчиков категории «Лица с инвалидностью 1 и 2 групп», имеющих статус «Недееспособные», заключение договора банковского займа не предоставляется возможным на основании статьи 159 Гражданского кодекса.

Валерия Сиваш