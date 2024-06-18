Более 420 тысяч североказахстанцев состоят в системе ОСМС

71,2 млрд тенге составила сумма финансирования на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медицинского страхования на 2024 год в СКО. Это почти на 6 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом журналистам рассказала директор областного филиала фонда ОСМС на брифинге.

АЙНАГУЛЬ ДАВЛЕТЧИНА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Филиалом фонда ОСМС по СКО заключены договоры на 2024 год с 52 поставщиками. Из них 28 — государственные, 24 — частные.

В рамках системы ОСМС оказываются услуги по реабилитации и восстановительному лечению. За 5 месяцев этого года оказали свыше 1300 услуг на сумму почти 357 млн тенге.

АЙНАГУЛЬ ДАВЛЕТЧИНА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Развитие реабилитации наиболее продуктивно началось в нашем регионе с внедрением ОСМС. За первый квартал текущего года прошли реабилитацию 210 человек на сумму 41 млн тенге. На сегодня помощь оказывают 18 медицинских организаций по кардиологическим, неврологическим, ортопедическим и общим реабилитационным мероприятиям, а также травматологическим, пульмонологическим направлениям. В прошлом году лечебными учреждениями было оказано услуг 418,9 тысяч.

Всего по области в статусе «застрахован» — свыше 420 тысяч человек. При этом 52,2% относятся к льготным категориям. Не включенные в систему ОСМС — свыше 100 тысяч североказахстанцев.

Диана Салихова



