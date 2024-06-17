Впервые в Петропавловске прошел чемпионат по традиционной стрельбе из лука

Возрождение и популяризация традиционной стрельбы из лука среди молодежи — такую цель ставят в областной федерации по данному виду спорта. В выходные в Петропавловске прошел чемпионат, где собрались 20 профессиональных стрелков из Петропавловска и трёх районов области: Айыртауского, Тайыншинского и Кызылжарского. Возрастная категория спортсменов от — 13 до 17 лет.

ЖАСУЛАН ГАББАСОВ, руководитель федерации по стрельбе из лука по СКО:

— Дети будут показывать свои мастер-классы, чему они готовились всё это время, тренировались. Победит, думаю, сильнейший. Этот чемпионат мы устраиваем для того, чтобы популяризировать именно в нашей области данный вид спорта — традиционную стрельбу из лука.

Кириллу Волкову — 16 лет. Традиционной стрельбой занимается год.

КИРИЛЛ ВОЛКОВ, участник соревнований:

— План таков: занять или войти хотя бы в тройку. А лучше, конечно, занять первое место. Хороших успехов хочу добиться.

Это отборочные соревнования на чемпионат республики, который пройдет уже 1 июля в Усть-Каменогорске.

Камилла Карим