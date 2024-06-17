Велопробег в поддержку олимпийцев прошёл в Петропавловске

В воскресенье в областном центре состоялся велопробег. Посвятили его спортсменам, готовящимся к участию в Олимпийских играх в Париже эти летом. Велопробег объединил более 200 любителей велоспорта. Участвовал в нем и отец Александра Винокурова. Победителей наградили медалями и памятными дипломами.

БАУЫРЖАН КУЛЬЖАНОВ, почетный президент федерации борьбы СКО:

— Вы все знаете, что велоспорт является одним из ведущих видов спорта для жителей СКО благодаря Александру Винокурову. Велопробег у нас популярен. Ежегодно в Петропавловске проводятся соревнования. Есть свой спортивный клуб по велоспорту.



Александра Рудина