В Тайыншинском районе в ДТП погибли 52-летний мужчина и лошадь

15 июня в Тайыншинском районе на автодороге республиканского значения «Астана-Петропавловск» возле с.Келлеровки 53-летний водитель а/м «Mitsubishi Fuso» совершил наезд на 52-летнего всадника на лошади.

МАДИНА ЕРГАЛИЕВА, пресс — секретарь ДП СКО:

— По предварительным данным было установлено, что 52-летний мужчина, двигаясь по обочине в попутном направлении, выехал на проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате мужчина скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Лошадь погибла. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. УК РК «Нарушение ПДД при эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека». У водителя а/м «Mitsubishi Fuso» взят забор крови, предварительно — трезв.

А днем ранее между селами Семипалатное и Рассвет Кызылжарского района произошло еще одного дорожно транспортное происшествие, под колеса машины попала отара овец. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на животных. 8 голов погибли. Машина получила механические повреждения. Водитель не пострадал. Всего с начала года в регионе зарегистрировано 1204 нарушения правил выпаса домашнего скота.

Александра Рудина