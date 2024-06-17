В СКО продолжают ликвидировать последствия паводка в рамках экоакции «Таза Қазақстан»

Усилена работа по ликвидации последствий паводка в подтопленных районах области. В Кызылжарском районе продолжается экологическая акция «Таза Қазақстан». В селе Тепличном субботники проводятся ежедневно. Сами жители принимают активное участие в экологической акции, помогают очищать свои придомовые территории от мусора.

КАЙЫРГЕЛЬДЫ ТУГУМБАЕВ, житель с.Тепличного, Кызылжарский район:

— Осенью мы построили дом, а весной пришла вода и все затопила. Сегодня мы совместными усилиями очистили нашу улицу от мусора. Спасибо большое акимату, жителям и всем задействованным организациям, которые помогают нам.

Работы по наведению порядка ведутся и в селе Большая Малышка. Вывозить мусор гражданам помогают мехбригады из Тайыншинского района.

Весной в Кызылжарском районе подтопило более 1,5 тысяч домов. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили все пострадавшие граждане. Работа по компенсации ущерба продолжается.

Валерия Филатова