Рейс «Петропавловск-Шымкент» вновь запустили

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— С 17 июня запустили авиарейсы «Петропавловск-Шымкент». Осуществляться они будут два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. На первом рейсе из Петропавловска отправятся порядка 100 пассажиров.

Ранее уже было авиасообщение между Шымкентом и Петропавловском, но затем его закрыли. Жители очень рады, что вновь могут преодолеть это расстояние всего за два часа.

— Мы летим с детьми в Шымкент. На самолете очень удобно. Через два часа уже будем там.

— Еду в Шымкент в гости к друзьям. Раньше туда можно было попасть только через Астану.

— Я работаю в Томской области. Очень рад, что благодаря этому рейсу смогу поскорее увидеть свою семью.

В 15:10 прибыл самолет из Шымкента. Пассажиры отмечают удобство полёта.

— Сегодня мы прилетели из Шымкента в Петропавловск за 25 тысяч тенге. Это очень удобно для всех жителей. На поезде сейчас можем и дороже приехать. Скоростной поезд за 28 тысяч. Много посадочных мест в самолёте. Очень удобно.

— Полёт был комфортный. Лайнер комфортабельный. Прохладно. По сравнению с поездом это, конечно, небо и земля.

Возможно, периодичность полётов на этот рейс увеличат, если будет хороший пассажиропоток. Что касается новых рейсов, то пока эту возможность рассматривают.

ЕВГЕНИЙ ТЮРМОРЕЗОВ, представитель инвестора ТОО «Международный аэропорт «Qyzyljar»:

— Мы не против. Но, дело в том, что пока у нас коммерческих рейсов нет. Сейчас мы заправку запустим, я надеюсь, в ближайшее время и, наверное, будут какие-то рейсы. Может быть коммерческие, может пассажирские. И может быть, частота алматинского рейса увеличится. Сейчас посмотрим. Может вместо пяти будет семь. Мы очень благодарны государству, что оно субсидирует эти рейсы.

По словам Евгения Тюрморезова, билеты проданы на долгое время вперёд. Стоимость — 25 тысяч тенге.

Диана Салихова