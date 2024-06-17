Ремонт дорог в Петропавловске проинспектировал аким СКО

Строительство дорог в городе проинспектировал глава региона Гауез Нурмухамбетов. Средний ремонт дорожного полотна проводят по улице Лазутина в районе 42 школы. К работам здесь приступили 13 мая.

ВИГЕН МЕЛКОНЯН, начальник участка ТОО «Новинтех»:

— В первую очередь все засыпали. Соответственно, сдали в лабораторию на плотность. Дальше начали засыпать инертным материалом. То есть, щебень 40-70, тоже прошёл лабораторию. Установили дорожные бордюрные камни. Подготовка. И сейчас, грубо говоря, до укладки асфальта — 90% работы готово.

В течение двух недель обещают завершить работу.

— Здесь протяженность какая? — 1200 метров. Техника есть.

ТОО «Новинтех» в городе на данный момент отрабатывает 4 проекта, включая ремонт дорожного покрытия по улице Сутюшева. Здесь помимо асфальта планируется укладка плитки 80 мм в толщину.

— Здесь какую работы проводите? Бордюры установили … Ночью приступим к фрезерованию. Будем ночью делать, чтобы движение не останавливать.

Следующий объект под ответственностью этого подрядчика — дорога по улице Зелёной. Сроки работ те же.

— 5 км. Из них 2 км — район Хромзавода. По факту здесь 3 км. Это вы отсюда с республиканской трассы и до куда? — До самого Ишима почти. Следующая улица — Студенческая.

Средний ремонт дорог производят и по улицам Жамбыла и Болатбаева. Ответственное ТОО «Гранит-Север». Начали работы в сентябре 2023 года. Сдать обещают в июле.

— Вчера начали разбор бордюров. Сегодня до вечера закончим. С понедельника начнём укладывать бордюр и параллельно фрезеровать. До конца недели сдадим дорогу.

Конечным объектом рабочего объезда акима области стала дорога по улице Алтын Дала. Генеральный подрядчик — ТОО «Титан Север».

ГАЛЫМ ТАСБУЛАТОВ, заместитель директора ТОО «Титан Север»:

— На сегодня произвели 30% работы. Сметная стоимость — 149 млн тенге. В проекте предусмотрены ширина дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси — 7 метров, тротуары, парковки и освещение. На сегодня идёт отсыпка основания из щебня. Планируем числа 20 приступить к остальным видам работ.

В целом, к работе здесь приступили в мае. Планируют сдать объект до 1 августа. Всего в текущем году по планам заасфальтировать более 50 городских улиц. На 39 из них никогда не было асфальта.

Диана Салихова