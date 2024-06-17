Районные мехбригады продолжают работать по ликвидации последствий паводка

Под контролем команды района Шал акына 218 домов, 130 по заключению технической экспертизы, не подлежат восстановлению. 33 уже снесли, в 27-ми идет ремонт. 1 июля в свои дома заедут 8 семей.

САЯТ ОМАРОВ, заместитель акима района Шал акына:

— Бригады работают, 35 человек у нас задействованы, 13 единиц техники, дополнительно вывозят мусор. Мусора порядка 1000 тонн на сегодня вывезли. Задействовано 2 погрузчика, 1 экскаватор дополнительно поставили.

106 домов в микрорайоне Подгора под контролем бригады Айыртауского района. В аварийных 86-ти жить дальше нельзя, в 5-ти идет ремонт. 12 собственников сами ремонтируют жильё.

ЕНБЕК ИСИН, заместитель акима Айыртауского района:

— На сегодня мы снесли около 10 домов. 6 из них уже вывезли на мусорный полигон. На протяжении двух дней мусорные полигоны не принимают мусор, так как у них сломана техника. Работают 5 бригад. Под нашем контролем улицы, начиная с 5-й Армии до Дубынина.

Работы по сносу, демонтажу и ремонту активно продолжаются во всех подтопленных микрорайонах.

Камилла Карим