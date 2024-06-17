Пострадавшая от паводка семья Рыль переехала из с.Прибрежного в с.Бесколь

Обладателями ключей от нового жилья стала Наталья Рыль со своим мужем. Семья проживала в селе Прибрежном Кызылжарского района 11 лет. Паводок не обошел их стороной, дом 1980 года постройки полностью уничтожен стихией. Крышу над головой они обрели в селе Бесколь.

НАТАЛЬЯ РЫЛЬ, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Купили дом, хороший, светлый, очень быстро все сделали. Мы, наверное, были одними из самых первых. Теперь только жить и радоваться. Покупкой довольна, больше нашего дома. Территория здесь большая, есть постройки: гараж, баня и хозблоки. Детская площадка есть, качели, песочница все для детей, для проживания есть все можно сказать.

Поздравить семью с новосельем приехал и аким Кызылжарского района Сактаган Садвокасов.

САКТАГАН САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Буквально сегодня мы посмотрели этот дом, действительно приобретенный дом очень хороший, в хорошем состоянии. Самое главное, что семья довольна и сама участвовала в приобретении жилья. В целом хотелось бы отметить, что в период паводковой ситуации, когда пришла большая вода реки Ишим, в Кызылжарском районе было подтоплено 1546 домов. На данный момент в Кызылжарском районе под комиссией прошло порядка 170 документов, это документы семей. Приобрели 19 домов. Порядка еще 30 документов находится на стадии оформления. Самое главное, мы хотим, чтобы эти приобретаемые дома нравились и были в хорошем состоянии для дальнейшего проживания.

После паводка в Кызылжарском районе порядка 300 домов признали аварийными. Всем семьям, которые остались без крыши над головой, местные власти помогают искать и приобретать жилье.

Александра Рудина