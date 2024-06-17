24-й выпуск молодых офицеров прошел в Академии Национальной гвардии РК

На главной площади Петропавловска состоялся 24-й выпуск молодых офицеров Академии Национальной гвардии РК. В торжественной обстановке дипломы об окончании военного вуза получили около 200 выпускников. Среди них — 10 уроженцев Республики Таджикистан. Министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в Петропавловск, чтобы лично поздравить офицеров с этим важным событием.

ЕРЖАН САДЕНОВ, министр внутренних дел РК:

— Сегодня офицерский корпус пополнили молодые лейтенанты, выпускники Академии Национальной гвардии МВД РК. Глубокие теоретические знания, профессиональная подготовка и военная закалка, полученные в ее стенах, — это основа для дальнейшего развития.

Слова признания и уважения молодым защитникам Родины выразил глава региона Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Военослужащие Академии Национальной Гвардии РК помогали своему народу с первых дней паводка. Они спасли жизни многих людей. Я благодарю вас от имени всех североказахстанцев. Мужчина становится сильнее в такие трудные минуты. Вы проявили настоящую храбрость, достойно поработали на благо своей Родины.

Военный институт — настоящая школа жизни, говорят выпускники. Сначала немного трудновато, но со временем — подстраиваешься.



ТЕМИРХАН ПЕРНЕБЕК, выпускник Академии Национальной гвардии РК, г.Астана:

— Тяжело, это адаптация, как говорится, для человека, который пришел с «гражданки». Сама по себе военная жизнь начинается оттуда. Было тяжело в плане режима дня. Постепенно, с каждым годом, каждым курсом было намного легче. Все приходило, набираешься навыков и опыта. Конечно, это и стажировка, которую Академия дает. По окончании 2 курса мы выезжали на стажировку в разные части, города Казахстана.

Людей на площади собралось много. Поддержать выпускников пришли друзья и родные.

АКЖАРКЫН АЙСАЕВА:

— Сегодня очень счастливый день. У меня на глазах были слезы радости. Спустя 4 года мой сын закончил Академию. Я желаю ему верно служить Республике Казахстан, защищать ее.

В текущем году Академия направит своих выпускников в воинские части Казахстана и соседнего государства. Четыре выпускника, которые окончили военный вуз с отличием, уже получили лейтенантские погоны лично из рук Президента РК Касым-Жомарта Токаева. На базе Академии офицеров готовят по 8 специальностям, обучение ведется на 10 кафедрах. В целом, за годы своего существования Военный институт выпустил более 4 тысяч офицеров.

Валерия Филатова