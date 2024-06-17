16 июня в Казахстане начали отмечать Курбан айт

В качестве жертвоприношения можно принести верблюда, лошадь, корову или барана. При этом жертвенному животному должно быть не менее полугода.

ХАМЗАТ ҚАЖЫМҰРАТҰЛЫ, ГЛАВНЫЙ ИМАМ ПО СКО:

— Этот праздник не только для взрослых, но и для детей. Именно поэтому в этот день каждый родитель должен сделать подарок своему ребенку.

После айт-намаза следует совершить жервтоприношение. В Петропавловске определили специальное место по продаже и забою скота. Это Рабочий поселок.

ТОКЖИГИТ САБИТОВ, ЖИТЕЛЬ Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА:

— Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт. Пусть в этот великий праздник будут услышаны наши молитвы. Мы приехали сюда, чтобы купить овец и принести их в жертву в честь праздника.

В этом году помощь окажут 500 нуждающимся семьям. В том числе пострадавшим от паводка. Также появилась возможность провести жертвоприношение онлайн. Для этого можно сделать заказ через сайт Курбан2024.кз

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/