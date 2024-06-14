Выпускники Kozybaev University поступили на госслужбу вне конкурса

7 выпускников университета, которые обучались в рамках государственного образовательного заказа, имеющие GPA 3,33 и выше, получили работу на госслужбе районного и сельского уровней. С высоким баллом они получили возможность пройти вне конкурса и без собеседования. В госорганах области работают почти 4 тысячи человек, из них 30% — молодёжь. За последние 4 года бюджетный кредит и подъёмное пособие предоставили 60 молодым государственным служащим, трудоустроенным в сельской местности.

Аскар Баймуканов, заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Это отличная возможность для молодёжи показать себя, получить первый опыт работы и поработать на благо нашей страны. Мы призываем всю молодёжь, которая соответствует данным требованиям, поступить на государственную службу. Двое кандидатов у нас находятся на рассмотрении. В ближайшее время мы их кандидатуры рассмотрим и в случае соответствия квалификационным требованиям они будут назначены на внеконкурсной основе на государственную службу.

Ренат Балташев обучался в Северо-Казахстанском университете им. М. Козыбаева по специальности «Агрономия». Закончил учёбу в 2023 году с GPA 3,4.

РЕНАТ БАЛТАШЕВ, главный специалист отдела земельных отношений района М.Жумабаева:

— Мне это помогло пройти на госслужбу вне конкурса по согласованию департамента Агентства госслужбы по СКО. Работа мне нравится. В мои обязанности входит оказание государственных услуг и ведение земельных комиссий, обращение граждан. Я люблю свою страну и готов работать на благо государства, быть полезным обществу.

К слову, в текущем году один госслужащий по программе «С дипломом в село» получил кредит на жильё на сумму почти 4 млн тенге. Ещё 15 молодым госслужащим выделили подъёмные пособия на общую сумму порядка 5,5 миллионов тенге. Те, кто назначен вне конкурса, в программе не участвовали.



Валерия Сиваш