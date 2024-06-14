Вопросы организации летнего отдыха для детей рассмотрели на совещании под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой

О работе летних лагерей доложил вице-министр просвещения Едил Оспан. С начала сезона более 1,7 млн детей охвачены отдыхом и оздоровлением в 10 208 различных лагерях. При организации отдыха особое внимание уделяется безопасности детей. Еще до их отправки специалисты санитарно-эпидемиологических служб тщательно проверяли оздоровительные объекты. Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова отметила, что санитарная обстановка в лагерях находится на постоянном контроле. В регионах были также приняты планы по тематическому наполнению летнего отдыха детей. В них, помимо программ в лагерях, предусмотрены и другие познавательные мероприятия.

«Вопрос активного летнего отдыха детей должен быть на особом контроле. Необходимо создать все условия для того, чтобы ученики с максимальной пользой провели каникулы. В этом деле важна согласованная работа заинтересованных государственных органов. Координация этой работы возложена на Министерство просвещения», — отметила Тамара Дуйсенова.