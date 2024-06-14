В областном театре кукол закрыли 34-й сезон

34-й сезон закрыли в областном театре кукол. Он был интересным и разноплановым. С коллективом работали режиссёры Казахстана и других стран. В репертуар вернули постановки прошлых лет. Помимо добрых сказок ставили и поучительные истории, говорит художественный руководитель Айбол Касым.

АЙБОЛ КАСЫМ, художественный руководитель областного театра кукол:

— При поддержке ДЧС СКО наш главный режиссёр Григорий Лайко ставил спектакль «Стоп, опасность!»- первые действия при опасности на природе. Какие действия предпринимать, кому звонить, что делать — это поучительная сказка. «Степной ноктюрн или между закатом и рассветом», режиссёр-постановщик Евгений Ибрагимов. Этот спектакль про степь, про наших казахов. От рождения до времен ВОВ.

Юным зрителям показали спектакль по пьесе «Карлик Нос». Это постановка российского режиссера Бориса Ходырева. Яркое, поучительное представление, перенесло детей в настоящую сказку. Постановка рассказывает про мальчика Якоба, которого колдунья превратила в карлика. Увлекательная история, вызвала много оваций у самых маленьких зрителей.

Следующий сезон, обещают актеры, будет не менее интересным.