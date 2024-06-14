В НИШ г. Петропавловска открылась летняя школа

С целью эффективно провести каникулярное время для детей города и области в Назарбаев Интеллектуальной школе впервые открыли летнюю школу. Учащиеся получили уникальную возможность посещать разнообразные занятия и курсы.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор НИШ г. Петропавловска:

— Мы предложили летнюю школу, где поставили 7 направлений на русском и казахском языках. Все группы дополнились, на данный момент здесь обучаются более 200 детей. Есть курсы по подготовке для поступления в НИШ, в основном дети 5-6 классов, есть подготовка к ILTS. Если детям понравится, мы продолжим эту работу и в следующем учебном году.

Учителя школы разрабатывали программы так, чтобы каждый ребенок мог проявить свои таланты и интересы в комфортной для них среде. В целом после первых занятий ребята остались довольны.

— Мне очень здесь нравится, я пришла в летнюю школу НИШ, чтобы подготовиться к экзаменам и поступить. Мне очень нравится, как здесь преподают учителя. Я уяснила много новых тем, которые я не могла понять.

— Мне больше всего понравились в этой школе робототехника, химия и биология. Я хочу попасть в эту школу в седьмой класс.

— Мне здесь понравились математика и игры на английском языке. Я сюда пришел для поступления в НИШ.

Летняя школа будет функционировать на протяжении двух недель. За это время ребята проведут время с пользой, расширят свои знания и навыки, а также найдут новых друзей.



Александра Рудина