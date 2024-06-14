Стартовала областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями «Үміт»

Во Дворце спорта им. А. Винокурова прошло торжественное открытие областной спартакиады «Үміт». Она объединила порядка 350 человек из 13 районов области и города.

ВЯЧЕСЛАВ ЛАТЫШЕВ, главный судья областной спартакиады «Үміт»:

— Областная спартакиада «Надежда» проводится по следующим критериям: в ней участвуют люди с инвалидностью, с поражениями опорно — двигательного аппарата, органов зрения и органов слуха. 9 видов спорта: шахматы, шашки, тогыз кумалак, пауэрлифтинг, настольный теннис, легкая атлетика, дартс.

Впервые спартакиаду организовали в 1997 году. С тех пор проводить её ежегодно стало доброй традицией. И желающих участвовать в ней становится больше. Возраст неограничен. Асемгуль Айсина из Тимирязевского района занимается легкой атлетикой, является серебряным призером по этому виду спорта.

АСЕМГУЛЬ АЙСИНА, участница спартакиады «Үміт», Тимирязевский район:

— Считаю, что данные соревнования дают возможность людям с ограниченными возможностями вести здоровый образ жизни, а также адаптироваться. Стараюсь ежегодно, но, конечно, по состоянию здоровья бывает по-разному, но регулярно стараюсь это делать, и в районе у нас проходят подобные соревнования, стараюсь не упускать возможности поучаствовать.

Братья Имантай и Темирхан Мейрамовы из района Шал акына выбрали интеллектуальные соревнования, играют в шахматы и шашки.

ИМАНТАЙ МЕЙРАМОВ, участник спартакиады «Үміт», район Шал акына:

— Каждый год играем, чемпионы области. В разных городах бывали на чемпионатах республиканских. Четвертый год занимаем призовые места, весной в Актобе были, осенью предстоит чемпионат в Актау.

Спартакиада продлится два дня. Победителей наградят медалями, дипломами и переходящими кубками.



Александра Рудина