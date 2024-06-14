Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил разбалансированность республиканского бюджета РК

«В этих условиях, наверное, нужно прежде всего, быть честными и честно сказать, что у нас сегодня бюджет разбалансирован, что нам нужно приблизить наши расходы к доходам и где-то оптимизировать в рамках бюджета следующего года, сократить какие-то позиции. Надо честно друг другу сказать, что мы столько-то КПН не соберем, потому что нет налоговой базы, не развивается бизнес. НДС тоже не соберем по таким-то причинам. Соответственно, сократить расходы, и тогда мы придем к какому-то сбалансированному бюджету», — сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Спикер Сената также отметил, что на сегодня Национальному фонду со стороны общества уделяется много внимания. Люди внимательно следят за доходами Нацфонда, отчасти из-за программы «Национальный фонд детям». Он также добавил, что в Национальном фонде могло быть и больше средств, если бы разными способами через трансферты и облигации не изымались средства.