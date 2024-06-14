От мусора очистили насосную станцию ТОО «Кызылжар су»

Северо-Казахстанский филиал партии «AMANAT» продолжает еженедельную акцию «Таза бейсенбі». В этот раз общественники собрали с территории насосной станции ТОО «Қызылжар су» 2 тонны мусора, принесённого во время паводка. Акция проводится в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан». Каждую неделю по четвергам активисты выезжают на территории, где требуется уборка мусора. Одно из таких мест — насосная станция второго подъёма ТОО «Қызылжар су». Сюда два месяца назад вода принесла много пластика и деревьев. В течение двух часов депутаты городского маслихата, активисты молодёжного крыла «Жастар Рухы», работники филиала партии и ТОО «Қызылжар су» привели территорию в порядок. Акция проходит по всему региону. Собрано почти 27 тонн мусора, в уборке приняли участие около 700 человек.

АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, исполнительный секретарь филиала «Болашақ» партии «AMANAT»:

— Уборка продлится до августа. У нас разработана карта загрязнённых территорий, определены локации, еженедельно мы будем выезжать по графику, привлекая гражданское общество. На сегодня в планах — порядка 10 мест, где требуется очистка.



Валерия Сиваш