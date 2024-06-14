Каждое третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника

Виталий Соболев работает анестезиологом-реаниматологом 2,5 года. Это очень ответственный труд. Добрые глаза врача — последнее, что видит пациент перед тем, как погрузиться в сон под воздействием анестезии.

Виталий Соболев много лет учился в вузе, знает все азы своей непростой специальности.

ВИТАЛИЙ СОБОЛЕВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Я окончил Карагандинский государственный медицинский университет 2,5 года назад. Последний этап обучения у меня проходил именно на этой базе, учебу я заканчивал уже здесь. Раньше была программа такая. Пять лет обучаешься общей медицине, два года интернатуры и три года резидентуры. Интернатуру я проходил по специальности терапия, а в резидентуру уже поступил на анестезиолога и реанимацию. У меня также имеется сертификат скорой помощи и по линии санитарной авиации.

Положительный результат собственного труда — самая лучшая мотивация, считает врач.

ВИТАЛИЙ СОБОЛЕВ, анестезиолог-реаниматолог многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Наша работа состоит из 2 больших частей. Первое — анестезиолог, более известное людям. Мы проводим анестезиологические пособия, в простонародье — наркозы, чтобы пациент во время операции не чувствовал боли, и хирурги могли полноценно осуществить свою работу. Работа реаниматолога немного другая. Мы занимаемся лечением пациентов в тяжелых, крайне тяжелых состояниях. Основная задача — сделать так, чтобы пациент не умер, не довести его до этого крайнего состояния, вылечить, спасти и адаптировать его к самостоятельной жизни.

Молодые коллеги считают Виталия настоящим примером для подражания.

КАИРЖАН ЖАНБЫРБАЕВ, палатный медбрат многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— Виталий Владимирович — квалифицированный специалист. Хорошо знает свою работу. Я бы даже сказал, образцовый коллега.

У врачей многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи не бывает ни минуты отдыха. Ежедневно поступают десятки пациентов. Даже в собственный профессиональный праздник медработники несут службу по охране здоровья граждан.

Валерия Филатова