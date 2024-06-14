Более чем в 2 раза сократилось количество регистрации уголовных дел в отношении субъектов бизнеса

Количество регистрации уголовных дел в отношении субъектов бизнеса сократилось более чем в 2 раза. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Самат Шаришев. Чтобы исключить незаконные вмешательства в бизнес и незаконные вовлечения в орбиту уголовного преследования, установлены строгие требования к регистрации заявлений и сообщений уголовных правонарушений.

САМАТ ШАРИШЕВ, заместитель руководителя департамента экономических расследований по СКО:

— Изменение подхода к регистрации уголовных дел, применение аналитических инструментов позволяет автоматически устанавливать признаки хищения, преступных и родственных связей, фиктивных сделок, а также прогнозировать возникновение их рисков. Такой подход позволил сосредоточить внимание выявляемых правонарушений в сфере теневой экономики. Среди них — «обнальщики», организаторы финпирамид, незаконного игорного бизнеса и фальшивомонетчики. К слову, в текущем году порядка 70% досудебных расследований зарегистрированы в отношении этих субъектов.

В департаменте ориентированы на реализацию Указа Главы государства от 8 мая 2024 года «О мерах по либерализации экономики». В том числе по исключению регистрации уголовного правонарушения без акта налоговой проверки, а также до вступления в силу решения госоргана либо суда при процедуре обжалования и при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов.



Диана Салихова