Аким СКО поздравил медработников с профессиональным праздником

Северо-Казахстанский медицинский колледж имени Жұмағали Тлеулина является в регионе единственной организацией техническо- профессионального образования в сфере здравоохранения. В учреждении обучаются 1287 студентов. Среди них на бюджетной основе – 454.

АЙЗАР МУКАШЕВ — ДИРЕКТОР СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА им .Ж.Тлеулина:

— Мы имеем лицензию на 7 специальностей и 10 квалификаций. На сегодня ведем подготовку по шести специальностям. Мы подготавливаем бакалавров сестринского дела, именно прикладных бакалавров. В 2022 году наш колледж прошел Международную аккредитацию. И в этом году в мае мы прошли пост аккредитацию тоже успешно.

Аким области ознакомился с кабинетами медицинского колледжа. Одна из аудиторий носит название «Основы сестринского дела». Здесь студенты учатся оценивать состояние пациента.

— Студенты учатся собирать анамнез, собирать жалобы, а также объективно оценивать студента. Проведя антропометрию, это измерение роста, веса, определение индекса массы тела. С помощью механических тонометров.

В преддверии дня медицинского работника глава региона поздравил причастных с профессиональным праздником.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Здоровье нации – главное богатство нашей страны, отметил Президент страны Касым — Жомарт Кемелевич Токаев. Со стороны государства уделяется особое внимание здравоохранению и поддержке медицинских работников. Как вы знаете, в апреле текущего года Глава государства внес поправки по вопросам здравоохранения, предусматривающие внедение новых прав для медицинских работников в Казахстане.

Кроме того, в рамках мероприятия Гауез Нурмухамбетов наградил благодарственными письмами и медалями заслуженных работников в сфере медицины. Среди них — Амина Мадиева. Ее стаж составляет более 30 лет. Она награждена медалью «Денсаулық сақтау ісінің үздігі».

АМИНА МАДИЕВА, ВРАЧ — ОФТАЛЬМОЛОГ «ЕСИЛЬ-ДИАГНОСТИК»:

— Я — врач — офтальмолог высшей категории «Есил-Диагностик». Работаю более 30 лет в офтальмологии. Люблю свою работу. Ждановский завхоз был раньше Возвышенского района. Закончила Петропавловское медицинское училище. Затем я закончила Алматинский медицинский институт.

Для приглашенных гостей прошел праздничный концерт.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

