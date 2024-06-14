150 МРП получила жительница с. Большая Малышка

Пострадавшим от паводка семьям дополнительно начали выплачивать компенсации до 150 МРП. Жительница с. Большая Малышка Кызылжарского района Вера Винокурова получила выплату в 150 МРП. Её дом стоял в воде на уровне окон. Мебель и бытовую технику женщина вывезти не смогла, всё осталось под водой. По заключению технической экспертизы жильё признали пригодным для проживания.

ВЕРА ВИНОКУРОВА, жительница с. Большая Малышка, Кызылжарский район:

— Когда работала первая комиссия, она посмотрела имущество моё. Всё было правильно оценено. Посмотрели, что у меня было подтоплено, именно средства необходимые. Это машинка стиральная-автомат, холодильник, газовая плита, это всё оценивалось в первую очередь. Вторая комиссия посмотрела окна, двери, пол — всё, что пострадало, тоже специалисты составили документ.

В Кызылжарском районе во время паводка подтопило более 1,5 тысяч домов. Единовременную выплату 100 МРП получили все пострадавшие, работа по компенсации ущерба продолжается.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь акима Кызылжарского района:

— Со вчерашнего дня начались выплаты за движимое имущество. Оплачиваются выплаты через отдел ЖКХ. Работы проводятся ежедневно. Также у нас продолжается работа комиссии по оценке и материальному ущербу пострадавшим. На данной комиссии говорят об аварийности дома либо о ремонте. Это всё делается согласно заключению экспертов.

В районе на данный момент для пострадавших от паводка приобретено 19 домов.





