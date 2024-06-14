14 июня — Всемирный день донора

«Подари жизнь — стань донором». Благотворительную акцию провели в областном центре крови. Организовали ее волонтеры областной АНК. Активное участие приняли члены Народной партии Казахстана.

САЛИМХАН САБИТОВ, член АНК по СКО, депутат городского маслихата:

— Северо-Казахстанская областная АНК — одна из первых, кто всегда поддерживает эту идею. Сегодня инициировали акцию «Өмір сыйла!», принимают участие порядка 35 человек. Это и молодежь, и наши почетные доноры, которые неоднократно принимают участие в этой акции, члены АНК СКО. Нас поддержала Народная партия.

Среди доноров есть и те, кто сдает кровь не первый год. Шолпан Тлеубергенова является донором еще со времен студенчества.

ШОЛПАН ТЛЕУБЕРГЕНОВА, жительница Петропавловска:

— Просматривала инстаграм-страницу, у меня есть свой аккаунт, личный блог. Я со многими общаюсь, тоже занимаюсь волонтерством, благотворительностью. Увидела, не смогла пройти мимо. Всех призываю к этой акции. Творите добро!

Забор крови — ответственный, организованный процесс. Для того, чтобы стать донором, нужно пройти несколько этапов.

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРОВА, и.о. заведующей отделением областного центра крови:

— Донором может стать любой здоровый человек возрастом старше 18 лет, весом более 50 кг, изъявивший добровольное желание. Для этого нужно обратиться в наш центр. Сначала донор подходит к регистратуре, заполняет анкету, регистрируется. Далее поднимается на второй этаж, где у него проводят первичное лабораторное исследование. Там берется кровь с пальца, обследуют на группу, резус-фактор, АлАТ и гемоглобин. После этого донор проходит осмотр у терапевта. В этом году 14 июня проходит под лозунгом «20 лет безвозмездной радости: спасибо вам, доноры!» Хочется выразить слова благодарности всем донорам, кто посещает наш центр, выручает нас.

14 июня отмечается Всемирный день донора. Каждому добровольцу, сдавшему кровь, центр дарит символические подарки. К слову, по области данная организация обслуживает 21 медицинское учреждение.



Валерия Филатова