Экологическая акция на городском пляже реки Есиль

ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНА, корреспондент:

— В Петропавловске продолжается экоакция «Туған өлеке-родной край» на городском пляже реки Есиль. Организаторами её являются волонтеры города.

Ребята разделились на 5 команд по 10 человек. Бодрящая музыка, командный дух и мощный заряд энергии. Экоактивисты сегодня трудятся на славу.

Акция организована в формате соревнований. Условия простые — за 40 минут собрать как можно больше мусора. Победителям приятный бонус. За первое, второе, третье места- ценные призы, а также участники будут награждены в двух номинациях «Лучший капитан» и » Оригинальная находка». Но, главное здесь не это, а сплоченность и сделать город намного чище, говорит студент Эрик Чен.

ЭРИК ЧЕН, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Мы сегодня пришли убирать пляж, заниматься волонтёрством. Такие акции нужно проводить для уборки пляжа, чтобы он не загрязнялся.

Экологическая акция проходит при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования. По счету это вторая акция, отмечают организаторы.

ЛИДИЯ ГРАБАРЬ, председатель МОО «Молодёжь за здоровый образ жизни»:

— Во вторник мы убирали береговую линию реки Есиль, это в районе парка Победы. Сегодня принимают участие в экологической акции молодёжь, студенты колледжей и университета, а также неравнодушные люди и волонтёры.

Такие акции пройдут на озере Пестром и в Мещанском лесу.

Камилла Карим