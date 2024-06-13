В районе им. Г.Мусрепова новоселье после паводка отпраздновали семьи Ивановых и Батырбаевых

В районе им. Г.Мусрепова новое жилье после паводка получили уже 7 пострадавших семей. Дома жители выбирают себе сами. Площадь и планировка прошлого жилья роли не играет. Так, счастливыми новоселами стали супруги Ивановы. В старом доме, который достался по наследству от родственников, они проживали с 2007 года. Весенний паводок строение не пощадил. Теперь у семьи Ивановых начинается новый жизненный этап.

ИРИНА ИВАНОВА, жительница Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Что успели, телевизор, морозилку, холодильник, стиральную машину спасли. Когда сказали выбирать дома, мы выбрали вот этот, потому что он мне сразу понравился. Может быть, он и не новый, зато уютный. Здесь тепло, кочегарка хорошая, печка маленькая. Мы сюда сразу переехали, как только хозяины ключи нам отдали. Сразу собрали вещи. Но еще не все перевезли. В следующем году на пенсию. Мне кажется, лучше дом на земле. И внукам здесь хорошо. У меня пятеро внуков.

Супруги Жанболат и Гульжаз переехали в Казахстан из Узбекистана 22 года назад. За это время они воспитали двоих детей, которые сейчас обучаются в других городах. Супруги вместе работают в районном Доме культуры. Из своего старого саманного дома их эвакуировали 5 апреля, когда вода начала подступать. 30 мая Батырбаевы получили ключи от нового жилья.

ГУЛЬЖАЗ КУЛМАНОВА, жительница Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Мы очень рады, что переехали сюда. Дом очень большой, светлый. Здесь очень уютно. Мы уже сделали здесь ремонт, купили новую мебель. Взяли на работе отпуск. Когда заехали, дом был пустой, не было даже обоев. Благодарим всех, кто помогал и поддерживал.

Всего в районе им. Г.Мусрепова подтопило 9 домов, из них 8 в Новоишимском и 1 — в селе Дружба. Работа по восстановлению ущерба продолжается.



Валерия Филатова