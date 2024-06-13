В Казахстане стартует новый сезон социального проекта по поддержке женского предпринимательства Belesteri, победителям которого предоставят гранты

Как отмечают организаторы конкурса, в этом году будут предоставлены еще 30 грантов начинающим предпринимателям. Будет предоставлен бесплатный доступ к обучению основам бизнеса и в частности — ведению бизнеса на селе, в том числе с применением «зеленых» технологий. Обучение может начать каждый желающий на веб-сайтах ccb.kz и farmerschool.kz. Программа работает в Казахстане 12-й год.

После получения сертификата о прохождении обучения можно будет принять участие в конкурсе на безвозмездный грант от двух до четырех тысяч долларов (в эквиваленте в тенге). Для этого нужно представить на конкурс подробный бизнес-план. Правила подачи заявки представлены на сайте.

В этом году программа расширяется, и в конкурсе на гранты смогут принять участие не только женщины, но и молодежь.