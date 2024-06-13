В 2024 году по области планируется отремонтировать более 800 км автомобильных дорог

Протяженность автомобильных дорог по СКО составляет более 8 400 км, из которых республиканского значения 1970 км и почти 6500 км — местного. В текущем году планируется отремонтировать более 800 км. В рамках комплексного плана социально-экономического развития области до 2026 года предусмотрен ремонт боле 2 тысяч км дорожного полотна. Это 141 км дорог республиканского значения, 570 км — местного, а также 100 км дорог в 54 сёлах и Петропавловске. Таким образом, по итогам следующего года будет доведена до 100% доля республиканских автодорог в нормативном состоянии. В свою очередь, доля местных дорог в нормативном состоянии составит 95%.



Валерия Филатова