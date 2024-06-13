Спасатели вышли в рейд по местам отдыха людей

Жаркая погода пришла в наш регион. Жители и гости города не упускают возможность позагорать и покупаться. На озере Пёстром немало отдыхающих. Спасатели вышли в рейд, чтобы напомнить людям о правилах безопасности на воде, раздают памятки.

МУРАТ КАНГУЖИНОВ, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Хотел бы предупредить, что на территории нашей области имеется 60 разрешенных массовых мест для отдыха, два из них расположены в г. Петропавловске, остальные — в ряде районов области. Основная часть у нас находится в Айыртауском районе. На сегодня нашими спасателями проводится обследование дна водоёмов. На сегодня у нас уже обследовано порядка 40 мест массового отдыха. Хотелось бы предупредить жителей нашей области, а также гостей области о том, что необходимо соблюдать меры безопасности в предстоящие дни, а также в период всего купального сезона.

В местах отдыха установлено порядка 2 тысяч запрещающих и предупреждающих знаков, дежурят спасатели. В целом, люди о мерах безопасности знают и помнят.

— Нельзя заплывать за буйки, нужно купаться в местах строго отведенных.

— Постоянно, каждое лето. Нужно плавать со взрослыми, чтобы было более безопасно. Придерживаюсь правил, что нельзя заплывать за буйки. Самые элементарные, что не нужно плавать одному, всегда быть начеку со своими друзьями, близкими, родными и взрослыми.

Патрулируют спасатели и обстановку на береговой линии реки Есиль. Под контролем — места, не предназначенные для купания, и городской пляж. На последнем, к слову, ведутся работы по очистке территории после паводка.

Александра Рудина