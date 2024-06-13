Посевная завершилась в СКО

Посевная кампания в области завершилась. В этом году по поручению Главы государства увеличили посевные площади, отведенные социально значимым культурам. Так на 2 тысячи гекаторов увличили площадь посева гречихи, на 1,7 тысяч га — картофеля, на 20 тысяч — кормовые. Увеличили и объём внесенных минеральных удобрений. В прошлом году было 191 тысяча тонн, в этом — 256,6 тысяч тонн. В этом году, учитывая природно-климатические сложности прошлого года, аграриям выдали минеральные удобрения казахстанского производства. 60% суммы оплачивают из областного бюджета напрямую заводу, 40% уже после уборки урожая сельхозтоваропроизводители закрывают сами.

Диана Салихова