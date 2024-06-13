Обучение специалистов бумажного производства организовали на базе ТОО «Радуга»

На базе ТОО «Радуга» проходит профессиональное обучение специалистов по производству бумажной основы, переработке бумажных полуфабрикатов и изготовлению готовой продукции из них. Участие приняли 5 предприятий. В числе студентов и Нурлан Закарьянов из столичного товарищества.

НУРЛАН ЗАКАРЬЯНОВ, заместитель директора ТОО «Goida.kz», г. Астана:

— Мы расширяем знания свои, т.к. мы специального образования не получали. Мы сами обучаемся, наши специалисты, всё для того, чтобы знать азы, с чем мы работаем. От нашей компании приехали 4 человека.

Делятся своими знаниями три преподавателя из Екатеринбургского университета. Такой заинтересованности как в этой группе нужно поискать, признаётся Олеся Вураско. По её словам, обучение проходит в хорошем темпе.

ОЛЕСЯ ВУРАСКО, профессор Уральского государственного лесотехнического университета, г. Екатеринбург:

— В настоящий момент у нас проходит повышение квалификации по темам: технология целлюлозно-бумажных производств и получение бумаги из неё. Мы начинаем с самых азов: рассматриваем анатомическое и морфологическое Более системно подходить к работе на своем рабочем месте, более осознанно принимать решения, которые потом, в принципе, позволят выйти предприятию на передовой рынок и занять какие-то новые ниши сбыта.

20% — теории и 80% — практики. Здесь вместе обучаются и рядовые операторы, и технологи, и даже руководители предприятий. По словам заместителя генерального директора ТОО «Радуга» Даурена Катранова, обучение создано для того, чтобы повысить конкурентоспособность и уровень отечественного производства.

ДАУРЕН КАТРАНОВ, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

— Совместно с НПП «Атамекен» прорабатываем подготовку кадров через учебные центры. Нашему учебному центру уже 10 лет. Зарегистрирован он в НПП «Атамекен». Раньше на базе ТОО «Радуга» мы готовили специалистов только для внутреннего спроса. Сейчас это наш первый опыт организации профессиональной подготовки кадров, где мы привлекли наших партнеров по отрасли бумажной из городов Астаны, Шымкента. Разработали программу, согласовали её с НПП «Атамекен», привлекли топовых специалистов. Сейчас мы идём к тому, чтобы выдавать дипломы гособразца специалистам бумажной отрасли. Сейчас мы делаем это при помощи нашего образовательного центра при нашей компании. Дальше уже будем повышать уровень среднего специального образования.

Обучение на местном производстве продлится месяц. Каждый студент получит сертификат и свидетельство.

Диана Салихова