Обеспечение необходимым объемом финансирования в 2023 году позволили государству выполнить все свои социальные обязательства

Об этом заявил министр финансов РК Мади Такиев.

Глава Минфина также сообщил, что годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге (при плане 19,1 трлн тенге). Из них собственные доходы РБ (без учета трансфертов) — 14,5 трлн тенге (99,3% к плану 14,6 трлн тенге). План не исполнен на 101 млрд тенге.

«В целом, в сравнении с 2022 годом доходы увеличились на 4 трлн тенге (на 138,8%, с 10,5 трлн за 2022 г. до 14,5 трлн тенге за 2023 г.), из которых 2,9 трлн тенге приходятся на налоговые поступления, которые выросли на 29% (с 10 трлн тенге за 2022 г. до 12,9 трлн тенге за 2023 г.)», — добавил Мади Такиев.