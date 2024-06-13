О безопасности детей на выпускных говорили полицейские и педагоги

В Северном Казахстане в канун выпускных полицейские провели рабочую встречу с представителями учебных заведений и областного акимата. Темой разговора стали недопущение противоправных действий и несчастных случаев на выпускных вечерах, которые будут проводиться с 12 по 15 июня.

— Сотрудникам полиции, территориальным отделам полиции прошу взять все мероприятия на контроль.

Не присутствуя на неофициальной части мероприятий, полицейские будут находиться возле мест их проведения. Главная задача — не допустить опасного поведения, а это выезда выпускников на водоёмы, на природу, разведения костров и так далее.

— После проведения всех этих мероприятий чтобы не было какого-то организованного выезда на водоёмы. Мы знаем печальные истории. Мы должны принять меры по недопущению.

Обсудили также вопросы безопасности летнего отдыха и занятости детей на каникулах. В области функционируют 12 загородных оздоровительных лагерей. За каждым закреплены участковый инспектор полиции и инспектор по делам несовершеннолетних.

— У нас в летних лагерях установлены камеры видеонаблюдения и, кроме того, мы, безусловно, всегда в тесном сотрудничестве отрабатываем со всеми сотрудниками вашей службы.

С лицами, состоящими на учётах в полиции, которые проживают возле летних лагерей, усилена профилактическая работа. В пригородных лагерях безопасность детей находится на контроле управления полиции г. Петропавловска.

— Всех проверяющих города мы закрепим, дважды в сутки будет объезд. С этим вопрос уже решён, видео мы посмотрели, места определили.

Безопасность детей — один из ключевых приоритетов казахстанского общества, подчёркивают полицейские. Только объединив усилия и подключив родительскую общественность, можно эффективно решить все возникающие вопросы.