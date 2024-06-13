Конференция на тему «Молодёжь и коррупция» прошла в Петропавловске

«Есіл өңірі — ән бесігі» — под таким названием с 30 мая проходила творческая эстафета «Лучшее учреждение культуры села — 2024». На сегодня жюри просмотрело заявки 12 районов, остался лишь Есильский. Целью конкурса является сохранение, развитие и популяризация культурного наследия, национальных традиций народов Казахстана.

САНДУГАШ ЖОЛАМАНОВА, заместитель директора областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности:

— Этот конкурс проводится ежегодно. В прошлом году он был посвящен 130-летию великого поэта М.Жумабаева. В этом году тема свободная. В этом году тема свободная. Я хочу отметить, что в этом году отличатся конкурс тем, что призовой фонд начислен немаленький. В прошлом году стали победителями Есильский район. Они выиграли сертификат на 3 млн тенге.

В районе имени Г.Мусрепова 188 творческих коллективов и 112 детских. В прошлом году появились новые коллективы для детей с ограниченными возможностями.

НАТАЛЬЯ СИНДЯКИНА, директор Дома культуры района им.Г.Мусрепова:

— В этом году в смотре приняли участие 15 сельских округов из 17. Более 450 человек. Начиная от мало до велика были на сцене районного Дома культуры. Смотр проходил в три этапа в кустовом режиме. На Гала — концерте приняли участие 6 сельских округов с общим количеством участников почти 100 человек.

Итоги эстафеты подведут 14 июля на Гала-концерте «Әнім де сен, жырым да сен» в казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова. Победителей наградят дипломами, ценными подарками и денежными сертификатами. Также аким области утвердил призовой фонд: за Гран-при — автомобиль «Газель NEXT» , за первое, второе и третье места — 2, 1,5 и 1 млн соответственно.

Камилла Карим