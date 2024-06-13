Более 30 тысяч петропавловцев должны сдать декларацию в рамках третьего этапа декларирования

В Казахстане продолжается поэтапное внедрение всеобщего декларирования. В рамках третьего этапа декларацию об активах и обязательствах должны предоставить руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Кроме того, данное требование распространяется на бездействующих и приостановивших деятельность лиц.

ЖАНАТ МУРАТОВ, главный специалист отдела управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— Количество декларантов третьего этапа всеобщего декларирования по Петропавловску составляет более 30 тысяч человек. Декларация предоставляется на бумажном и электронном носителе не позднее 15 сентября 2024 года. Предоставить налоговую отчетность можно в электронном виде через веб-портал «cabinet.salyk.kz», «Кабинет налогоплательщика», портал электронного правительства «egov.kz», а также мобильное приложение «e-Salyk Azamat».



Валерия Филатова