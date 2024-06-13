Бизнес-реалити организовали в Петропавловске

Бизнес-реалити-шоу проходит в Петропавловске. 16 начинающих предпринимательниц будут бороться за звание лучшей и попутно осваивать необходимые для ведения бизнеса навыки и опыт. Ментором проекта выступила местная бизнесвумен Асель Кусманова. В этой сфере она уже 14 лет.

АСЕЛЬ КУСМАНОВА, ментор, предприниматель:

— Сегодня будет отборочный тур проходить. Отбираться будут методом зрительского голосования. Одна участница будет избрана методом рандома. Остальных участниц будут отбирать члены жюри. Мы пригласили действующих предпринимателей, крупных бизнесменов нашего города. Мы это всё будем транслировать в социальных сетях. Такое впервые в области проводится — бизнес — реалити-шоу. Участницы будут выполнять задания. Если участница не справляется с заданием, не хочет, не успевает, мы будем с ней прощаться.

Это отличная возможность узнать что-то новое, заявить о себе и познакомиться с новыми людьми, считает Сабина Оспанова. От этого проекта она ждёт многого, в том числе выход на другие города страны.

САБИНА ОСПАНОВА, предприниматель:

— Я -предприниматель. У меня агентство академического консалтинга, также я основатель Birge-комьюнити. Это женское сообщество по развитию. И также я — профессиональный модератор-мастермайнд. Мне скинули ссылку, что Асель Кусманова набирает менторинг. Я давно на неё подписана. Захотела принять участие, потому что у неё прокачан личный бренд и я тоже его прокачиваю, и считаю, что это классная коллаборация.

Проект продлится до 6 месяцев. Организовали его в рамках развития женского предпринимательства. В целом, по словам представителей Палаты предпринимателей, такие тренинги с участием менторов проводят ежегодно.

Диана Салихова