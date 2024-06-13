16 июня мусульмане начнут праздновать Курбан айт

Долгожданный для всех мусульман праздник наступает в эти выходные. Отмечать его будут три дня: в воскресенье, понедельник и вторник. В СКО айт намаз начнётся в 7 утра. После пройдет жертвоприношение. В городе его проведут по улице Космонавтов, 2.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной центральной мечети «Кызылжар»:

— Подготавливается список нуждающихся, которым волонтеры будут разносить жертвенное мясо. Также есть возможность сделать пожертвование онлайн. Для этого вам необходимо зарегистрироваться на qurban2024.kz. Там прописать информацию о себе и отправить средства.

Диана Салихова