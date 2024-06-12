Запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования предлагают ввести в РК

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов назвал ситуацию в автодорожной отрасли тревожной, передает информационное агентство LS. По его словам, в результате аудита выявлены существенные системные недостатки, которые требуют незамедлительных решений. За последние четыре года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено почти 2 трлн тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%. При этом ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных машин с нарушением разрешенной массы.

АЛИХАН СМАИЛОВ: Председатель Высшей аудиторской палаты РК:

— Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции госорганов. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству.

Алихан Смаилов добавил, ухудшению состояния дорог способствует реализация проектов по среднему ремонту, не требующих разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Дефицит строительных материалов и их низкое качество, по его словам, также отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли.

