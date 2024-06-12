Экскурсию по аэропорту г. Петропавловска провели школьникам

«Быть шофёром хорошо, а лётчиком — лучше, я бы в лётчики пошел, пусть меня научат» — отрывок из всем известного стихотворения Владимира Маяковского. Возможно, кому — то из этих ребят после экскурсии по воздушной гавани захочется стать пилотом. Именно для популяризации авиационных профессий сюда и пригласили школьников. В гостях у работников межународного аэропорта г.Петропавловска — учащиеся начальных классов средней школы №10 им. Н. Крупской.

Ребятам показали весь процесс подготовки к полету — от регистрации до осмотра перед посадкой.

АНАРА ЗЕЙНИЛ, диспетчер международного аэропорта «Кызылжар»:

— Сначала пассажир нашего аэропорта подходит к стойке регистрации, регистрирует свой багаж, оформляет свое место. Затем у нас идет зона досмотра, где каждый пассажир досматривается, также полностью багаж. По тарифу наших рейсов у нас предусмотрено наличие 20 кг по каждому билету, это бесплатный провоз багажа, а также ручная кладь 5 кг. Делее пассажиры проходят стерильную зону, далее приглашаем на борт самолета.

Выход на взлетно-посадочную полосу, момент разбега и отрыва самолёта — пожалуй, самая захватывающая часть экскурсии. Эмоции школьники получали яркие и, наверное, самые незабываемые.

Экскурсии по воздушной гавани хотят сделать традиционными. Здесь ждут учащихся из разных школ области.

Дмитрий Тимофеев

