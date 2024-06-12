В Казахстане планируют отремонтировать 12 тысяч километров автомобильных дорог

Сообщается, что некоторые магистрали, которые будут включены в программу ремонтных работ, не обновлялись с момента своего строительства. Об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сообщил заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев.

«В текущем году в утвержденном бюджете предусмотрены средства на охват ремонтными работами 9,5 тысячи км дорог общего пользования, из которых 4,2 тысячи км — дороги местного значения (областные и районные дороги), 7,8 тысячи км — республиканская сеть. Глава государства дал поручение увеличить объем ремонтных работ на дорогах, и в этом году планируется дополнительно охватить ремонтными работами еще 2,5 тысячи км, что приведет к рекордному количеству в 12 тысяч км отремонтированных автодорог. Средний ремонт будет проведен на тех участках, где после строительства не производилось крупных капитальных реконструкций», — сказал Сатжан Аблалиев.