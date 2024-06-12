Посев зерновых в СКО завершили на 100%

Посевная кампания в области продолжается. Сельскохозяйственные культуры посеяны на площади 4,3 млн га или 99,8%. Посев зерновых завершили полностью. К слову, под посев 2024 года засыпали 484,5 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур или 102% от потребности. По словам специалистов, показатель сортообновления планируют довести до 10%. Закрытие влаги завершили на площади 4,5 млн га, внесли минеральные удобрения в почву на площади 1,9 млн га. По планам — 256,6 тысяч тонн на площади 3 млн га. Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, аграрии обеспечены удешевленным ГСМ по 250 тенге за литр. Всего в посевной задействовали почти 13 тысяч единиц тракторов различных модификаций, 14 тысяч единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. Господдержка в сфере сельского хозяйства на этот год составляет 60,8 млрд тенге. Из них на развитие отрасли растениеводства — 20,4 млрд тенге. Для контроля ситуации создан оперативный штаб по проведению весенне-полевых работ.

Диана Салихова



