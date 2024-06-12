Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании, который будет доступен в новом сервисе «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile

«Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис «Bilim», где в разделе «Мои дети» будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — отметила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Месяц назад Министерством просвещения РК был запущен новый сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и другое. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.