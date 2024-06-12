На трассах республики планируется установить зарядные станции для электрокаров

В текущем году на трассах Казахстана планируется установить порядка 40 зарядных станций для электромобилей, передает NUR. KZ. Об этом на брифинге сообщил председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев. Единственным оператором по установке зарядных станций является Kazenergy.

ДАРХАН ИМАНАШЕВ, председатель Правления АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»:

— Сегодня с ними отрабатываются эти вопросы. Они установили 150 электрозарядов, из них порядка 50 единиц вдоль дорог республиканского значения. Мы рассматриваем основной коридор — это «Астана-Алматы», в сторону Петропавловска, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, область Жетісу».Определим точки по двум основным критериям — наличие площадки, где может останавливаться автомобиль, и технических условий.

В апреле текущего года в республике утвердили новые нормы для электромобилей. Помимо этого в каждом населенном пункте для них должны быть зарядные станции. Для владельцев таких машин существуют различные льготы, в том числе и налоговые.

