Мехбригады из районов им. Габита Мусрепова и Уалихановского продолжают работу в Подгоре

С 10 мая в микрорайоне Подгора работает мехбригада из Уалихановского района. Оценка имущества, работа технологов и дефектологов там уже завершена. Сейчас идет демонтаж и снос непригодных для жилья домов. Работают здесь 5 бригад в количестве 35 человек. Под их контролем находится 134 дома, более 70 из которых признаны непригодными для жилья. 7 домов уже снесли.

ТАЛГАТ САГИТОВ, заместитель акима Уалихановского района:

— Мы берём согласие, это письменно подтверждается, отключаем воду, свет и приступаем к сносу. Дальше проводим уже ремонтные работы. В каждом доме по-разному. Где-то полы, где-то обои, штукатурка. Средняя сумма выходится от 1 до 10 миллионов. Это зависит от квадратуры дома. По мере возможности мы будем стараться работу завершить пораньше. Летними днями надо по максимуму воспользоваться.

Там же, в Подгоре, работает и 7 бригад из района им. Г. Мусрепова. Трудится там 35 человек. За ними закрепили участок от улицы Дубынина до Урицкого. На этом участке проживает 198 собственников. 137 домов — аварийные. Сегодня приступили к сносу 6 домов.

ЕРЛАН АМАНЖОЛОВ, заместитель акима района им. Г. Мусрепова:

— На территории демонтируется 12 домов, в 3 из них уже идет монтаж, а остальные демонтаж провели, сейчас проводится сушка. На них сметы изготовлены. Средняя цена на смету выходит 5,5 млн. У кого-то от 5млн начинается и до 9-10 млн. Смотря какой дом, квадратура, материалы. К собственникам, которые сами ремонтируют, сметчик ходил, осметил эти дома.

Бригада из района им. Г. Мусрепова сотрудничает с подрядчиками того же района. Материалы закупают самостоятельно.

