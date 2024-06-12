Более 4 тысяч детей с начала года обратились за помощью в травмпункт

АЛЕКСАНДРА РУДИНА, корреспондент:

— С начала летнего периода в регионе участились случаи детского травматизма. В основном это происходит во время игры на улице. Невнимательность приводит к переломам, черепно — мозговым травмам.

Лето — пора отдыха и развлечений для детей. Ребята находятся на улице, во дворах, на аттракционах, у водоёмов. В это время детский травматизм повышается в разы. С начала года в областном центре зафиксировано три случая падения детей с высоты. О типичных повреждениях на каникулах и профилактике травматизма родителям напоминают врачи.

АСЫЛХАН ЖАГИПАРОВ, заведующий отделением травматологии многопрофильной детской областной больницы:

— За 2022 год в травмпункт обратились 10840 детей, за 2023 год — 11847, на тысячу человек стало больше, только за период нынешнего года число пострадавших составляет 4248 детей, они обратились в травмпункт. В среднем в месяц поступает 100-120 человек. Из них — 80 человек с экстренными травмами, в летнее время это возрастает на 50%. В среднем 120-150 человек ежемесячно получают стационарное лечение.

Основной способ профилактики травм летом- это предусмотрительность и осторожность. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности при играх или занятии спортом, а также предупреждают родителей не оставлять детей без присмотра.

Александра Рудина