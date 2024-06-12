2 тысячи км водопровода построят и реконструируют в регионах

Об этом в ходе заседания Правительства по вопросу обеспечения услугами водоснабжения городских и сельских населенных пунктов сказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз. На сегодняшний день в республиканской собственности имеются 39 групповых водопроводов, обслуживаемых РГП «Нуринский групповой водопровод» и РГП «Казводхоз». Их протяженность 15 тыс. км, водоснабжением обеспечивают 660 населенных пунктов с населением более 1,4 млн человек.

«В целях обеспечения качественного водоснабжения сельского населения в населенных пунктах нами проводится строительство и реконструкция водопроводов. Так, на 40,6 млрд тенге реализуется 29 проектов в 9 областях страны», — доложил Болат Бекнияз.

По его словам, в результате реализации этих проектов планируется реконструировать и построить 2 тыс. км водопроводов, что обеспечит водоснабжением 437 населенных пунктов. В 44 из них будет подключено централизованное водоснабжение.